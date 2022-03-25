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ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны - РИА Новости, 25.03.2022
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ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны - РИА Новости, 25.03.2022
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны
Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:32
2022-03-25T11:31
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора."Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении Центробанка.Минфин США в четверг объявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах страны по итогам прошлого года увеличились на 0,14 процента и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
10:32 25.03.2022 (обновлено: 11:31 25.03.2022)
 
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны

Центробанк заявил, что все золото из ЗВР находится в хранилищах на территории России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки на Екатеринбургском заводе
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора.
"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении Центробанка.
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
04:23
Эксперт рассказал, за что банки могут снизить цену выкупа золотых слитков
Минфин США в четверг объявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.
По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах страны по итогам прошлого года увеличились на 0,14 процента и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Электронное табло со знаком доллара на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взяли новый курс. Сможет ли ЦБ спасти рубль
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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