10:32 25.03.2022 (обновлено: 11:31 25.03.2022)
ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны
Центробанк заявил, что все золото из ЗВР находится в хранилищах на территории России
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора.
"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении Центробанка.
Минфин США в четверг объявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.
По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах страны по итогам прошлого года увеличились на 0,14 процента и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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