https://ria.ru/20220325/zoloto-1780002444.html

ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны

ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны - РИА Новости, 25.03.2022

ЦБ хранит все золото из резервов России внутри страны

Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:32

2022-03-25T10:32

2022-03-25T11:31

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Банк России не вывозит золото из страны, заявили представители регулятора."Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении Центробанка.Минфин США в четверг объявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах страны по итогам прошлого года увеличились на 0,14 процента и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220325/zoloto-1779975510.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия