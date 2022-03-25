https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780029531.html

Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным

Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным - РИА Новости, 25.03.2022

Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:14

2022-03-25T12:14

2022-03-25T12:19

политика

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). С 31 марта 1990 года являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Был кандидатом на должность президента РСФСР в 1991 году, на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. В Госдуму избирался депутатом с первого по восьмой созыв.

https://ria.ru/20220314/zhirinovskiy-1777986125.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф