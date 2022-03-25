12:14 25.03.2022 (обновлено: 12:19 25.03.2022)
Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным
Фракция ЛДПР в Госдуме заявила, что негативных перемен в состоянии Жириновского нет
Владимир Жириновский
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского... Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" - говорится в сообщении.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). С 31 марта 1990 года являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Был кандидатом на должность президента РСФСР в 1991 году, на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. В Госдуму избирался депутатом с первого по восьмой созыв.