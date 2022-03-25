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Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным - РИА Новости, 25.03.2022
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Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным
Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным - РИА Новости, 25.03.2022
Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:14
2022-03-25T12:19
политика
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). С 31 марта 1990 года являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Был кандидатом на должность президента РСФСР в 1991 году, на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. В Госдуму избирался депутатом с первого по восьмой созыв.
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политика, владимир жириновский, лдпр, госдума рф
12:14 25.03.2022 (обновлено: 12:19 25.03.2022)
 
Фракция ЛДПР в Госдуме назвала состояние Жириновского стабильным

Фракция ЛДПР в Госдуме заявила, что негативных перемен в состоянии Жириновского нет

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Владимир Жириновский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. О кончине Жириновского сообщил в пятницу утром сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил свое сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелав выздоровления.
"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского... Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" - говорится в сообщении.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). С 31 марта 1990 года являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Был кандидатом на должность президента РСФСР в 1991 году, на должность президента РФ на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. В Госдуму избирался депутатом с первого по восьмой созыв.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на всероссийском слете активистов партии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:13
Дегтярев опубликовал одно из "пророчеств" Жириновского об Украине
 
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