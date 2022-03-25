https://ria.ru/20220325/zapret-1780177439.html

Запрет на сложные продукты для неопытных инвесторов продлили до 2024 года

Запрет на сложные продукты для неопытных инвесторов продлили до 2024 года - РИА Новости, 25.03.2022

Запрет на сложные продукты для неопытных инвесторов продлили до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продляет на два года ограничения, установленные для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:14

2022-03-25T22:14

2022-03-25T22:14

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продляет на два года ограничения, установленные для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу.Ранее законодательство запрещало финансовым организациям до 1 апреля 2022 года заключать с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах.А возможность заключения до этой даты с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет сделок по приобретению облигаций со структурным доходом, когда размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты), возможен только при наличии положительного результата тестирования инвестора и соблюдении ряда условий.Закон продлевает действие этих ограничений до 1 апреля 2024 года, то есть на два года. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах при наличии положительного результата тестирования и соблюдении некоторых условий. А облигации со структурным доходом они смогут приобретать уже без необходимости соблюдения установленных сейчас законом условий.Разработчики обращали внимание, что заключение таких договоров и приобретение облигаций, доход по которым определяется сложными формулами или основан на индексах, рассчитываемых их эмитентом, могут содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора. Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, по их мнению, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и, тем самым, повысить степень защиты прав розничных инвесторов.Данная работа запланирована на 2022-2023 годы. Кроме того, на первую половину 2022 года запланирован анализ практики применения процедуры тестирования с целью выявления ее эффективности, достаточности разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка вопросов, а также выработки возможных вариантов совершенствования данной процедуры, указывается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим снятие с апреля текущего года соответствующих ограничений по допуску неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам авторы инициативы сочти преждевременным.

https://realty.ria.ru/20220312/nedvizhimost-1777777642.html

https://ria.ru/20220305/birzha-1776631237.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин