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Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой" - РИА Новости, 25.03.2022
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Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой" - РИА Новости, 25.03.2022
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин тоже считает, что YouTube нужно запретить в РФ. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:13
2022-03-25T11:13
общество
технологии
сергей аксенов (политик)
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
telegram (приложение)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин тоже считает, что YouTube нужно запретить в РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, чей аккаунт в YouTube был заблокирован, предложил запретить этот "лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий негатив в отношении России, наших граждан"."Присоединяюсь. Злобная помойка", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.Ранее Союз журналистов России сообщил о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.
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общество, технологии, сергей аксенов (политик), россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, telegram (приложение)
11:13 25.03.2022
 
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин тоже считает, что YouTube нужно запретить в РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, чей аккаунт в YouTube был заблокирован, предложил запретить этот "лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий негатив в отношении России, наших граждан".
"Присоединяюсь. Злобная помойка", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Ранее Союз журналистов России сообщил о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ОбществоТехнологииСергей Аксенов (политик)РоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeTelegram (приложение)
 
 
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