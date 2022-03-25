https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html

Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой" - РИА Новости, 25.03.2022

Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин тоже считает, что YouTube нужно запретить в РФ. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:13

2022-03-25T11:13

2022-03-25T11:13

общество

технологии

сергей аксенов (политик)

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

telegram (приложение)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин тоже считает, что YouTube нужно запретить в РФ.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов, чей аккаунт в YouTube был заблокирован, предложил запретить этот "лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий негатив в отношении России, наших граждан"."Присоединяюсь. Злобная помойка", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.Ранее Союз журналистов России сообщил о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/google-news-1779760126.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, сергей аксенов (политик), россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, telegram (приложение)