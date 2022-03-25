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Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube - РИА Новости, 25.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220325/youtube-1780006772.html
Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube
Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube - РИА Новости, 25.03.2022
Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно взвешенно подходить к вопросу о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:47
2022-03-25T11:21
медиавойны
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
youtube
санкции в отношении россии
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно взвешенно подходить к вопросу о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей."Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - сказал Лукашенко на совещании о текущих вопросах деятельности СМИ, говоря о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik.Лукашенко заметил, что заблокировать ресурс можно в любое время. "Но я вас призываю к тому, что, прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Если там, и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться", - сказал президент.Он обратил внимание, что при принятии решений всегда надо действовать аккуратно, чтобы потом не хвататься за голову. "Надо... Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать. Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20220324/youtube-1779815377.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, youtube, санкции в отношении россии
10:47 25.03.2022 (обновлено: 11:21 25.03.2022)
 
Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube

Президент Белоруссии Лукашенко выступил за взвешенный подход к вопросу блокировки YouTube

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно взвешенно подходить к вопросу о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей.
"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - сказал Лукашенко на совещании о текущих вопросах деятельности СМИ, говоря о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik.
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Лукашенко заметил, что заблокировать ресурс можно в любое время. "Но я вас призываю к тому, что, прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Если там, и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться", - сказал президент.
Он обратил внимание, что при принятии решений всегда надо действовать аккуратно, чтобы потом не хвататься за голову. "Надо... Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать. Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами", - добавил Лукашенко.
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МедиавойныАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияРоссияYouTubeСанкции в отношении России
 
 
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