https://ria.ru/20220325/youtube-1780006772.html

Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube

Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube - РИА Новости, 25.03.2022

Лукашенко призвал к взвешенному подходу в вопросе блокировки YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно взвешенно подходить к вопросу о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:47

2022-03-25T10:47

2022-03-25T11:21

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александр лукашенко

в мире

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россия

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санкции в отношении россии

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно взвешенно подходить к вопросу о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей."Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - сказал Лукашенко на совещании о текущих вопросах деятельности СМИ, говоря о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей. Его слова приводит в пятницу агентство Sputnik.Лукашенко заметил, что заблокировать ресурс можно в любое время. "Но я вас призываю к тому, что, прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Если там, и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться", - сказал президент.Он обратил внимание, что при принятии решений всегда надо действовать аккуратно, чтобы потом не хвататься за голову. "Надо... Развивать свои ресурсы. А мы умеем это делать. Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20220324/youtube-1779815377.html

https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, youtube, санкции в отношении россии