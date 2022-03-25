https://ria.ru/20220325/yaytsa-1779966567.html

Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю - РИА Новости, 25.03.2022

Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю

Неотъемлемой частью рациона многих россиян являются куриные яйца. О норме потребления этого продукта и безопасных сроках его хранения рассказала в интервью... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T04:25

2022-03-25T04:25

2022-03-25T04:25

общество

россия

яйца

питание

здоровье

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Неотъемлемой частью рациона многих россиян являются куриные яйца. О норме потребления этого продукта и безопасных сроках его хранения рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отметила Разаренова. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она."Людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю", — считает врач.Чрезмерное употребление яиц приводит к аллергическим реакциям, а также к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, продолжила Разаренова. Она назвала симптомы, указывающие на переедание куриных яиц.Если продолжить употребление "агрессивного продукта", симптомы могут усилиться, в этом случае стоит обратиться к врачу, добавила она.Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.

https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html

https://rsport.ria.ru/20220126/sustavy-1769507492.html

https://rsport.ria.ru/20211222/zavtrak-1764819183.html

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Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, яйца, питание, здоровье