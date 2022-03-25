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Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю
Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю - РИА Новости, 25.03.2022
Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю
Неотъемлемой частью рациона многих россиян являются куриные яйца. О норме потребления этого продукта и безопасных сроках его хранения рассказала в интервью... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T04:25
2022-03-25T04:25
2022-03-25T04:25
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яйца
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Неотъемлемой частью рациона многих россиян являются куриные яйца. О норме потребления этого продукта и безопасных сроках его хранения рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отметила Разаренова. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она."Людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю", — считает врач.Чрезмерное употребление яиц приводит к аллергическим реакциям, а также к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, продолжила Разаренова. Она назвала симптомы, указывающие на переедание куриных яиц.Если продолжить употребление "агрессивного продукта", симптомы могут усилиться, в этом случае стоит обратиться к врачу, добавила она.Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.
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общество, россия, яйца, питание, здоровье
Врач рассказала, сколько яиц можно употреблять в неделю
Диетолог Разаренова: пять-шесть яиц в неделю — хорошее дополнение к другим формам белка
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Неотъемлемой частью рациона многих россиян являются куриные яйца. О норме потребления этого продукта и безопасных сроках его хранения рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.
В куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол, отметила Разаренова
. По ее словам, максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели, при этом за один день лучше съедать не более двух-трех яиц.
"Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке. Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим незаменимым формам белка: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам", — объяснила Разаренова.
Пациентам с некоторыми заболеваниями следует ограничивать количество яиц в своем рационе, продолжила она.
"Людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также людям с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит употреблять яйца с осторожностью и ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю", — считает врач.
Чрезмерное употребление яиц приводит к аллергическим реакциям, а также к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта, продолжила Разаренова. Она назвала симптомы, указывающие на переедание куриных яиц.
"От аллергических проявлений до изменений со стороны желудочного-кишечного тракта, таких как вздутие живота, боль, тяжесть, повышенное газообразование, учащение отрыжки воздухом с запахом непереваренного белка, изжога", — перечислила Разаренова.
Если продолжить употребление "агрессивного продукта", симптомы могут усилиться, в этом случае стоит обратиться к врачу, добавила она.
Несмотря на то, что срок годности яиц обычно указан на упаковке, покупателям стоит принимать во внимание и другие моменты, связанные с условиями хранения продукта.
"Срок годности столовых яиц с маркировкой буквой "С" будет составлять около 25 дней при температуре от нуля до плюс 20 градусов, при температуре от минус двух до нуля градусов — не более 90 суток. Диетическое яйцо с маркировкой "Д" имеет ограниченный до семи дней срок годности", — предупредила Разаренова.
Врач не рекомендует держать яйца на дверце холодильника: когда она открывается, продукт нагревается. Вне холодильника яйца можно хранить в темноте при температуре не выше 20 градусов и влажности воздуха 70-75 процентов. Мыть их можно только перед употреблением, заключила Разаренова.