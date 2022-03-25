https://ria.ru/20220325/yaschik-1779981076.html

Китай опроверг сообщения о втором "черном ящике" разбившегося Boeing 737

Китай опроверг сообщения о втором "черном ящике" разбившегося Boeing 737 - РИА Новости, 25.03.2022

Китай опроверг сообщения о втором "черном ящике" разбившегося Boeing 737

Второй "черный ящик" разбившегося Boeing 737, который является регистратором полетных данных (FDR), все ещё не найден, пишет в пятницу государственное агентство РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T06:40

2022-03-25T06:40

2022-03-25T06:40

в мире

гуанчжоу

гуанси-чжуанский автономный район

китай

china eastern airlines

weibo

boeing 737

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779386046_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_31493450f8e64e2a11227249f64dadc8.jpg

ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости. Второй "черный ящик" разбившегося Boeing 737, который является регистратором полетных данных (FDR), все ещё не найден, пишет в пятницу государственное агентство Китая Синьхуа.Ранее специализированное издание Управления гражданской авиации КНР "Чжунго миньхан ван" в соцсети Weibo сообщило, что регистратор удалось найти. Через некоторое время соответствующее сообщение было удалено, а агентство Синьхуа сообщило, что поиски второго самописца продолжаются.Первый "черный ящик", или бортовой речевой самописец (CVR), был обнаружен в среду и уже доставлен в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Управление гражданской авиации Китая подтвердило крушение Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

гуанчжоу

гуанси-чжуанский автономный район

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, гуанчжоу, гуанси-чжуанский автономный район, китай, china eastern airlines, weibo, boeing 737, пекин