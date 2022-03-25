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СМИ: в Китае обнаружили второй "черный ящик" на месте крушения Boeing 737

СМИ: в Китае обнаружили второй "черный ящик" на месте крушения Boeing 737 - РИА Новости, 25.03.2022

СМИ: в Китае обнаружили второй "черный ящик" на месте крушения Boeing 737

На месте крушения Boeing 737 обнаружили второй "черный ящик" — регистратор полетных данных (FDR), сообщает специализированное издание Управления гражданской... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:57

2022-03-25T05:57

2022-03-25T06:38

в мире

гуанчжоу

китай

гуанси-чжуанский автономный район

china eastern airlines

boeing 737

пекин

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ПЕКИН, 25 мар — РИА Новости. На месте крушения Boeing 737 обнаружили второй "черный ящик" — регистратор полетных данных (FDR), сообщает специализированное издание Управления гражданской авиации КНР "Чжунго миньхан ван".Первый "черный ящик", или бортовой речевой самописец (CVR), обнаружили еще в среду и уже доставили в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.Управление гражданской авиации Китая подтвердило информацию о крушении Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются.

гуанчжоу

китай

гуанси-чжуанский автономный район

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, гуанчжоу, китай, гуанси-чжуанский автономный район, china eastern airlines, boeing 737, пекин