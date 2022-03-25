https://ria.ru/20220325/vuchich-1780182283.html
Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ
Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ - РИА Новости, 25.03.2022
Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ
Рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России "стреляют себе в ногу", заявил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:05
2022-03-25T23:05
2022-03-25T23:05
экономика
сербия
газпром
европа
россия
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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России "стреляют себе в ногу", заявил президент Сербии Александр Вучич.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил затем, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России, сербский лидер поблагодарил Москву за понимание."Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как "спасибо за это", - заявил Вучич в эфире национального телевидения в пятницу.Президент Сербии указал, что любые альтернативные России источники газа от сжиженного газа из США до месторождений в Азербайджане не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы."Проблема в то, что нет столько газа. Поэтому немцы и австрийцы, (федеральный канцлер Австрии – ред.) Карл Нехаммер, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться", - подчеркнул Вучич.Он отметил, что "рациональные люди на Западе сегодня видят – газа недостаточно, и надо разговаривать с русскими". По словам президента Сербии, Европа будет двигаться к снижению зависимости от российского газа, но неизвестно, возможно ли это в ближайшие годы.Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович рассказал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий "Газпрома" по оплате топлива в рублях.Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, газпром, европа, россия
Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ
Президент Сербии Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ
БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России "стреляют себе в ногу", заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент России Владимир Путин
ранее поручил правительству дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил затем, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России, сербский лидер поблагодарил Москву за понимание.
"Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как "спасибо за это", - заявил Вучич в эфире национального телевидения в пятницу.
Президент Сербии указал, что любые альтернативные России источники газа от сжиженного газа из США до месторождений в Азербайджане не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.
"Проблема в то, что нет столько газа. Поэтому немцы и австрийцы, (федеральный канцлер Австрии – ред.) Карл Нехаммер
, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться", - подчеркнул Вучич.
Он отметил, что "рациональные люди на Западе сегодня видят – газа недостаточно, и надо разговаривать с русскими". По словам президента Сербии, Европа будет двигаться к снижению зависимости от российского газа, но неизвестно, возможно ли это в ближайшие годы.
Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович
рассказал в четверг РИА Новости, что Сербии
нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий "Газпрома
" по оплате топлива в рублях.
Сербия получает газ по договору с "Газпромом" от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из "Турецкого потока
" пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии
в Сербию и Венгрию
, решения о приостановке подачи нет.