https://ria.ru/20220325/voennye-1780113588.html
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных - РИА Новости, 25.03.2022
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных
Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:41
2022-03-25T16:41
2022-03-25T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей рудской
генштаб вс россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774467549_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_fff9195a181eeb45fb68554ce4872dd4.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - сказал Рудской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/poteri-1780110973.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774437039_0:0:2927:2195_1920x0_80_0_0_271c164b55dd5f3cee22f0af715a1dfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей рудской, генштаб вс россии, вооруженные силы рф
16:41 25.03.2022 (обновлено: 16:42 25.03.2022)
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных
Рудской: государство возьмет на себя поддержку семей военных, погибших на Украине