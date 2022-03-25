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Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/voennye-1780113588.html
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных - РИА Новости, 25.03.2022
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных
Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:41
2022-03-25T16:42
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей рудской
генштаб вс россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - сказал Рудской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/poteri-1780110973.html
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общество, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей рудской, генштаб вс россии, вооруженные силы рф
16:41 25.03.2022 (обновлено: 16:42 25.03.2022)
 
Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных

Рудской: государство возьмет на себя поддержку семей военных, погибших на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - сказал Рудской.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
16:34В мире
В Генштабе назвали потери среди российских военных в операции на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей РудскойГенштаб ВС РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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