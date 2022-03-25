https://ria.ru/20220325/voennye-1780113588.html

Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных

Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных - РИА Новости, 25.03.2022

Государство возьмет на себя поддержку семей погибших на Украине военных

Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:41

2022-03-25T16:41

2022-03-25T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей рудской

генштаб вс россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все решения по поддержке семей российских военных, погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине, государство возьмет на себя, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - сказал Рудской.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/poteri-1780110973.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей рудской, генштаб вс россии, вооруженные силы рф