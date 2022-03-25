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Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - РИА Новости, 25.03.2022
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Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:05
2022-03-25T16:05
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской."Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
16:05 25.03.2022
 
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.
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