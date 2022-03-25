https://ria.ru/20220325/voennye-1780097541.html

Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - РИА Новости, 25.03.2022

Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:05

2022-03-25T16:05

2022-03-25T16:05

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской."Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф