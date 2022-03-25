https://ria.ru/20220325/voennye-1780097541.html
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:05
2022-03-25T16:05
2022-03-25T16:05
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской."Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780096005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
Генштаб: ВС России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев
Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев