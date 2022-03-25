https://ria.ru/20220325/vlast-1779981464.html
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на российскую власть
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на российскую власть - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на российскую власть
Расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, Запад каким-то образом повлияет на власть, бессмысленные, глупые и дурацкие, бизнесмены из России оказались... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:06
2022-03-25T07:06
2022-03-25T09:09
санкции в отношении россии
в мире
дмитрий медведев
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, Запад каким-то образом повлияет на власть, бессмысленные, глупые и дурацкие, бизнесмены из России оказались "без вины виноватые", никто из них ни на йоту не способен изменить позицию руководства РФ, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.По его словам, дело в том, что у власти и бизнеса разные задачи."Тот, кто занимается управлением государством, прежде всего ориентируется на интересы всей страны, на интересы народа России. Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие", — подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html
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Медведев: "Расчеты, что российский бизнес повлияет на власть, абсолютно бессмысленны"
Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал предположения Запада, что ограничения российского бизнеса смогут повлиять на власти страны: бессмысленные, глупые и дурацкие расчеты.
2022-03-25T07:06
true
PT1M13S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции в отношении россии, в мире, дмитрий медведев, россия, москва, экономика
07:06 25.03.2022 (обновлено: 09:09 25.03.2022)
Медведев назвал "глупыми" попытки Запада повлиять на российскую власть
Медведев: попытки повлиять на российскую власть через давление на бизнес глупые и дурацкие