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Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России

Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России - РИА Новости, 25.03.2022

Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T22:36

2022-03-25T22:36

2022-03-25T22:36

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польша

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России.Польский премьер просит согласовать эту меру как можно скорее, "лучше всего уже в эти выходные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/duda-1779957205.html

россия

европа

польша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, европа, польша