Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России
Премьер Польши Моравецкий предложил странам ЕС остановить выдачу виз гражданам России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России.
"Еще одно предложение - заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине", - сказал Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
Польский премьер просит согласовать эту меру как можно скорее, "лучше всего уже в эти выходные".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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