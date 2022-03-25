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Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России - РИА Новости, 25.03.2022
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Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России
Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России - РИА Новости, 25.03.2022
Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T22:36
2022-03-25T22:36
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России.Польский премьер просит согласовать эту меру как можно скорее, "лучше всего уже в эти выходные".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, европа, польша
22:36 25.03.2022
 
Премьер Польши предложил остановить выдачу виз гражданам России

Премьер Польши Моравецкий предложил странам ЕС остановить выдачу виз гражданам России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу прекратить выдачу въездных виз гражданам России.
"Еще одно предложение - заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине", - сказал Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
Польский премьер просит согласовать эту меру как можно скорее, "лучше всего уже в эти выходные".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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