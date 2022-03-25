https://ria.ru/20220325/video-1780163964.html

"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом

"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом - РИА Новости, 25.03.2022

"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом

Видео с антироссийскими заявлениями четырех сотрудников "Росатома", опубликованное украинским "Энергоатомом", содержит следы видеомонтажа, работники российской... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:00

2022-03-25T20:00

2022-03-25T21:22

в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Видео с антироссийскими заявлениями четырех сотрудников "Росатома", опубликованное украинским "Энергоатомом", содержит следы видеомонтажа, работники российской госкорпорации, удерживаемые украинской стороной на Ровенской АЭС, находятся там под сильнейшим давлением, говорится в заявлении "Росатома"."Двадцать пятого марта с.г. в официальном телеграм-канале ГП НАЭК "Энергоатом" был опубликован видеоролик с выступлением четырех наших сотрудников с антироссийскими заявлениями. Даже из простого просмотра видеоматериала видно, что наши люди находятся под сильнейшим давлением, очевидно, пытаются воспроизвести некий наскоро заученный текст. Определенно заметны следы видеомонтажа", - отмечается в заявлении."Несмотря на все увиденное, мы не изменим свое отношение к нашим товарищам и не бросим их в беде", - подчеркивает "Росатом".Накануне "Росатом" подтвердил, что на Ровенской АЭС удерживаются четверо сотрудников центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина