20:00 25.03.2022 (обновлено: 21:22 25.03.2022)
"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом
"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников смонтированным
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Видео с антироссийскими заявлениями четырех сотрудников "Росатома", опубликованное украинским "Энергоатомом", содержит следы видеомонтажа, работники российской госкорпорации, удерживаемые украинской стороной на Ровенской АЭС, находятся там под сильнейшим давлением, говорится в заявлении "Росатома".
"Двадцать пятого марта с.г. в официальном телеграм-канале ГП НАЭК "Энергоатом" был опубликован видеоролик с выступлением четырех наших сотрудников с антироссийскими заявлениями. Даже из простого просмотра видеоматериала видно, что наши люди находятся под сильнейшим давлением, очевидно, пытаются воспроизвести некий наскоро заученный текст. Определенно заметны следы видеомонтажа", - отмечается в заявлении.
"Несмотря на все увиденное, мы не изменим свое отношение к нашим товарищам и не бросим их в беде", - подчеркивает "Росатом".
Накануне "Росатом" подтвердил, что на Ровенской АЭС удерживаются четверо сотрудников центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин.
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