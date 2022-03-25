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В Праге переименуют улицу, где находится российское посольство - РИА Новости, 25.03.2022
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В Праге переименуют улицу, где находится российское посольство
В Праге переименуют улицу, где находится российское посольство - РИА Новости, 25.03.2022
В Праге переименуют улицу, где находится российское посольство
Часть улицы Коруновачни (Korunovační), на которой расположено посольство РФ в Чехии, будет переименована в улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů),... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:12
2022-03-25T13:12
в мире
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ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Часть улицы Коруновачни (Korunovační), на которой расположено посольство РФ в Чехии, будет переименована в улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů), решение об этом приняли руководители муниципального совета района Прага 6, на территории которого находится данная улица, сообщил в пятницу журналистам представитель муниципалитета Ян Хабр."Муниципалитет района Прага 6 принял решение о переименовании части улицы Коруновачни, на которой находится посольство России, в улицу Украинских героев. Это решение уже утвердили комиссия по названиям мэрии Праги и депутаты городского совета", - сказал Хабр.В феврале 2020 года по инициативе муниципальных властей района Прага 6, площадь у посольства РФ в Чехии получила название площадь Бориса Немцова. В апреле 2020 года по решению тех же властей на улице Интербригад в районе Прага 6 был демонтирован и перенесен в депозитарий памятник советскому маршалу Ивану Коневу.По словам Хабра, изменение названия улицы Коруновачни не затронет интересы местных жителей, поскольку на переименованном отрезке этой улицы длиной около 150 метров находятся лишь административные здания.Изменение названия части улицы Коруновачни еще должны одобрить члены руководства мэрии Праги, но обычно они руководствуются предложениями своей комиссии по названиям, утвержденными решениями депутатов городского совета.
https://ria.ru/20220324/magaziny-1779947333.html
https://ria.ru/20220319/zapad-1778971826.html
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в мире, борис немцов, прага, чехия, россия, иван конев
13:12 25.03.2022
 
В Праге переименуют улицу, где находится российское посольство

В Праге улицу, где находится посольство России, переименуют в "улицу Украинских героев"

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Посольство РФ в Праге
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ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. Часть улицы Коруновачни (Korunovační), на которой расположено посольство РФ в Чехии, будет переименована в улицу Украинских героев (Ukrajinských hrdinů), решение об этом приняли руководители муниципального совета района Прага 6, на территории которого находится данная улица, сообщил в пятницу журналистам представитель муниципалитета Ян Хабр.
"Муниципалитет района Прага 6 принял решение о переименовании части улицы Коруновачни, на которой находится посольство России, в улицу Украинских героев. Это решение уже утвердили комиссия по названиям мэрии Праги и депутаты городского совета", - сказал Хабр.
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В феврале 2020 года по инициативе муниципальных властей района Прага 6, площадь у посольства РФ в Чехии получила название площадь Бориса Немцова. В апреле 2020 года по решению тех же властей на улице Интербригад в районе Прага 6 был демонтирован и перенесен в депозитарий памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
По словам Хабра, изменение названия улицы Коруновачни не затронет интересы местных жителей, поскольку на переименованном отрезке этой улицы длиной около 150 метров находятся лишь административные здания.
Изменение названия части улицы Коруновачни еще должны одобрить члены руководства мэрии Праги, но обычно они руководствуются предложениями своей комиссии по названиям, утвержденными решениями депутатов городского совета.
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