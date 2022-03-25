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Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8 - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780133270.html
Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8
Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8 - РИА Новости, 25.03.2022
Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8
Вертолеты Ми-24 и Ми-8 пролетают над городом Новоазовск на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:43
2022-03-25T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
новоазовск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ми-8
ми-24
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НОВОАЗОВСК, 25 мар - РИА Новости. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 пролетают над городом Новоазовск на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Пара фронтовых вертолетов Ми-24 и Ми-8 пролетела над городом Новоазовск на юге ДНР. Сейчас это южное направление проведения российской спецоперации по демилитаризации на Украине. В Мариуполе, расположенном на этом направлении, сейчас идут бои. Один из бортов ненадолго остановился в районе Новоазовска, после чего оба покинули район.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
новоазовск
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безопасность, новоазовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ми-8, ми-24
17:43 25.03.2022
 
Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8

На мариупольском направлении спецоперации пролетают фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
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НОВОАЗОВСК, 25 мар - РИА Новости. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 пролетают над городом Новоазовск на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Пара фронтовых вертолетов Ми-24 и Ми-8 пролетела над городом Новоазовск на юге ДНР. Сейчас это южное направление проведения российской спецоперации по демилитаризации на Украине. В Мариуполе, расположенном на этом направлении, сейчас идут бои. Один из бортов ненадолго остановился в районе Новоазовска, после чего оба покинули район.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМи-8Ми-24
 
 
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