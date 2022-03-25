https://ria.ru/20220325/ukraina-1780133270.html

Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8

Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8 - РИА Новости, 25.03.2022

Над Новоазовском пролетают российские фронтовые вертолеты Ми-24 и Ми-8

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 пролетают над городом Новоазовск на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:43

2022-03-25T17:43

2022-03-25T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

новоазовск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

ми-8

ми-24

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НОВОАЗОВСК, 25 мар - РИА Новости. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 пролетают над городом Новоазовск на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Пара фронтовых вертолетов Ми-24 и Ми-8 пролетела над городом Новоазовск на юге ДНР. Сейчас это южное направление проведения российской спецоперации по демилитаризации на Украине. В Мариуполе, расположенном на этом направлении, сейчас идут бои. Один из бортов ненадолго остановился в районе Новоазовска, после чего оба покинули район.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html

новоазовск

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, новоазовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ми-8, ми-24