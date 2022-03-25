https://ria.ru/20220325/ukraina-1780125553.html

Мединский назвал призывы официальных лиц Украины к Западу геббельсовщиной

Мединский назвал призывы официальных лиц Украины к Западу геббельсовщиной - РИА Новости, 25.03.2022

Мединский назвал призывы официальных лиц Украины к Западу геббельсовщиной

Призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, "чтобы убивать русских", и заявления, что Россия "не имеет права на существование",... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:22

2022-03-25T17:22

2022-03-25T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

владимир мединский

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луганская народная республика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, "чтобы убивать русских", и заявления, что Россия "не имеет права на существование", "попахивают геббельсовщиной", заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."Я с большим сожалением вынужден комментировать высказывания и обширные многочисленные интервью членов украинской делегации, поскольку мы договорились с самого начала, что не раскрываем ход переговоров, их течение. Однако в СМИ звучит много высказываний, так или иначе связанных с переговорным процессом. Конечно, эти выступления, прямое обращение к Западу, "дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия - это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия - это варварская страна" настолько попахивают "геббельсовщиной", что мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать", - сказал Мединский."У меня нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес нашей страны и нашего народа", - подчеркнул глава российской делегации.Он обратил внимание на высказывания членов украинской делегации, что руководство Украины согласовывает все свои переговорные позиции с зарубежными советниками. "Собственно, это достаточно откровенно, за это их можно поблагодарить, это весьма саморазоблачительно", - добавил Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/fatf-1778762514.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779847979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир мединский, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр