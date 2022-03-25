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Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780099006.html
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 25.03.2022
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной
Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:09
2022-03-25T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:09 25.03.2022 (обновлено: 16:30 25.03.2022)
 
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной

Россия будет незамедлительно реагировать на попытки сделать бесполетную зону над Украиной

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.
"В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
16:11
Украина с начала спецоперации потеряла 26% группировки в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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