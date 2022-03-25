https://ria.ru/20220325/ukraina-1780099006.html

Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной

Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 25.03.2022

Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной

Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:09

2022-03-25T16:09

2022-03-25T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/genshtab-1780100078.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф