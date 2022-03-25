https://ria.ru/20220325/ukraina-1780099006.html
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 25.03.2022
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной
Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:09
2022-03-25T16:09
2022-03-25T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской."В то же время отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные Силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - сказал Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/genshtab-1780100078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:09 25.03.2022 (обновлено: 16:30 25.03.2022)
Россия отреагирует на попытки сделать бесполетную зону над Украиной
Россия будет незамедлительно реагировать на попытки сделать бесполетную зону над Украиной