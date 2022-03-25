https://ria.ru/20220325/ukraina-1780098487.html

Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации

Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022

Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации

Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:08

2022-03-25T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей рудской

генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.Рудской отметил, что потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей рудской, генштаб вс россии