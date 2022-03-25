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Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780098487.html
Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации
Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022
Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации
Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:08
2022-03-25T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей рудской
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.Рудской отметил, что потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей рудской, генштаб вс россии
16:08 25.03.2022 (обновлено: 16:35 25.03.2022)
 
Российский Генштаб оценил потери украинских войск за месяц спецоперации

Рудской: потери ВСУ за месяц составили порядка 30 тысяч человек убитыми и ранеными

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ в Донбассе
Солдаты ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ в Донбассе
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала военной спецоперации РФ потеряли 14 тысяч бойцов безвозвратно, 16 тысяч военнослужащих ранено, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось ...На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные", - сказал он.
Рудской отметил, что потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей РудскойГенштаб ВС России
 
 
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