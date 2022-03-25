https://ria.ru/20220325/ukraina-1780097698.html

Российские войска уничтожили семь пусковых установок "Точка-У" на Украине

Российские войска уничтожили семь пусковых установок "Точка-У" на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Российские войска уничтожили семь пусковых установок "Точка-У" на Украине

Украинские военные продолжают неизбирательно применять ракетные комплексы "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:06

2022-03-25T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украинские военные продолжают неизбирательно применять ракетные комплексы "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской."ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому являются удары ракетным комплексом "Точка-У" по мирному населению Донецка и Макеевки", - сказал Рудской.В связи с этим, эти ракеты являются первоочередными целями, пояснил он. На сегодня уничтожено уже семь пусковых установок "Точка-У" и 85% ракет на арсеналах и в воздухе."Это значительно ограничило возможности Украины по их боевому применению", - добавил Рудской.

https://ria.ru/20220325/donbass-1780083015.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии