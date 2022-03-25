https://ria.ru/20220325/ukraina-1780096920.html
ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР
ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022
ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР
ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:03
2022-03-25T16:03
2022-03-25T16:03
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
луганская область
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик. В этих условиях помочь Донецкой и Луганской республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала", - сказал Рудской.Он пояснил, что для такой помощи были возможны два варианта действий. Можно было ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. В таком случае, по словам Рудского, Россия столкнулась бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил."Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации", - пояснил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220325/kadyrov-1780057140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, луганская область, признание днр и лнр в россии
ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР
Генштаб ВС: ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР