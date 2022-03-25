https://ria.ru/20220325/ukraina-1780096920.html

ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР

ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.03.2022

ВСУ готовились взять под контроль ДНР и ЛНР

ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:03

2022-03-25T16:03

2022-03-25T16:03

в мире

здоровье - общество

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

луганская область

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь, что Россия и сделала, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик. В этих условиях помочь Донецкой и Луганской республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала", - сказал Рудской.Он пояснил, что для такой помощи были возможны два варианта действий. Можно было ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. В таком случае, по словам Рудского, Россия столкнулась бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил."Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по ее демилитаризации и денацификации", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/kadyrov-1780057140.html

донецкая народная республика

россия

луганская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, луганская область, признание днр и лнр в россии