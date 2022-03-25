https://ria.ru/20220325/ukraina-1780096005.html
Генштаб не исключил возможности штурма заблокированных украинских городов
Генштаб не исключил возможности штурма заблокированных украинских городов - РИА Новости, 25.03.2022
Генштаб не исключил возможности штурма заблокированных украинских городов
Генштаб ВС РФ изначально не планировал штурм украинских городов, но такая возможность не исключается, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:01
2022-03-25T16:01
2022-03-25T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
генштаб вс россии
сергей рудской
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Генштаб ВС РФ изначально не планировал штурм украинских городов, но такая возможность не исключается, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса", - сказал Рудской.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, генштаб вс россии, сергей рудской, ситуация в днр и лнр
16:01 25.03.2022 (обновлено: 16:13 25.03.2022)
Генштаб не исключил возможности штурма заблокированных украинских городов
В Генштабе не планировали, но и не исключают возможности штурма украинских городов