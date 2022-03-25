https://ria.ru/20220325/ukraina-1780095397.html

Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине

Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине

Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:59

2022-03-25T15:59

2022-03-25T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, объекты военной инфраструктуры уничтожаются избирательно и аккуратно, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, высокоточными средствами поражения "избирательно и аккуратно" уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск."С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины", - подчеркнул Конашенков.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

украина

россия

донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, игорь конашенков