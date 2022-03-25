Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине
Минобороны назвало исключение жертв среди населения приоритетом спецоперации на Украине
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, объекты военной инфраструктуры уничтожаются избирательно и аккуратно, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Безусловным приоритетом действий российских Вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", - сказал Конашенков.
По его словам, высокоточными средствами поражения "избирательно и аккуратно" уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.
"С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины", - подчеркнул Конашенков.