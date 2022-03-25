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Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780095397.html
Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине
Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине
Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T15:59
2022-03-25T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, объекты военной инфраструктуры уничтожаются избирательно и аккуратно, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, высокоточными средствами поражения "избирательно и аккуратно" уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск."С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины", - подчеркнул Конашенков.
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украина
россия
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безопасность, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, игорь конашенков
15:59 25.03.2022
 
Минобороны назвало приоритеты спецоперации на Украине

Минобороны назвало исключение жертв среди населения приоритетом спецоперации на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Безусловным приоритетом российской армии в ходе спецоперации на Украине является исключение напрасных жертв среди мирного населения, особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры, объекты военной инфраструктуры уничтожаются избирательно и аккуратно, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Безусловным приоритетом действий российских Вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения", - сказал Конашенков.
По его словам, высокоточными средствами поражения "избирательно и аккуратно" уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.
"С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины", - подчеркнул Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассИгорь Конашенков
 
 
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