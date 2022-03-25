Кива назвал Зеленского военным преступником
Экс-депутат Верховной рады Кива назвал Зеленского военным преступником
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Владимира Зеленского военным преступником, обвинив его в использовании городов как плацдарма для нанесения ударов, а людей - в качестве "живого щита" для создания более кровавой картинки для Запада.
"Зеленский - военный преступник! Используя мирные города как плацдарм для нанесения ударов и жилые дома, как оборонительные сооружения ВСУ, он сознательно не проводил заранее эвакуацию гражданских лиц и даже блокировал ее для создания более кровавой картинки для Запада", - написал Кива в Telegram-канале.
По его словам, украинские военные ведут огонь из ствольной артиллерии из городов, а людей используют "в качестве живого щита, разменивая их для кровавой картинки, которую потом скармливают обществу".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.