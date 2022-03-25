https://ria.ru/20220325/ukraina-1780084042.html

Кива назвал Зеленского военным преступником

Кива назвал Зеленского военным преступником - РИА Новости, 25.03.2022

Кива назвал Зеленского военным преступником

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Владимира Зеленского военным преступником, обвинив его в использовании городов как плацдарма для нанесения... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:27

2022-03-25T15:27

2022-03-25T15:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Владимира Зеленского военным преступником, обвинив его в использовании городов как плацдарма для нанесения ударов, а людей - в качестве "живого щита" для создания более кровавой картинки для Запада."Зеленский - военный преступник! Используя мирные города как плацдарм для нанесения ударов и жилые дома, как оборонительные сооружения ВСУ, он сознательно не проводил заранее эвакуацию гражданских лиц и даже блокировал ее для создания более кровавой картинки для Запада", - написал Кива в Telegram-канале.По его словам, украинские военные ведут огонь из ствольной артиллерии из городов, а людей используют "в качестве живого щита, разменивая их для кровавой картинки, которую потом скармливают обществу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779916089.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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