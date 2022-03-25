В Крыму считают, что юго-восток Украины будет преобразован в Новороссию
Спикер парламента Крыма Константинов считает, что юго-восток Украины станет Новороссией
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины может появиться новое государственное образование Новороссия.
"Думаю, организация жизни по старорусским лекалам – самая оптимальная форма. А это значит, что на политической карте должна появиться Новороссия, которая займет весь Юго-Восток бывшей Украины", - написал Константинов на странице "ВКонтакте".
"Примерно так видится оптимальное политическое устройство будущей Украины, которая должна прийти на смену проекту, оказавшемуся замазанным нацизмом и потому потерявшему право на существование. Чтобы больше этот кризис никогда не повторился, и для России это больше никогда не несло никаких угроз", - подчеркнул глава парламента.
По его мнению, Украины как государства в том виде, в котором оно существовало последние 30 лет, больше не должно быть. "Этот государственный проект принес нам угрозу не просто локального конфликта, а биологической и ядерной войны. Поэтому денацифицировать Украину и уйти — слишком опасно, возможен националистический рецидив", - считает Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.