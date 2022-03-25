https://ria.ru/20220325/ukraina-1780082139.html

В Крыму считают, что юго-восток Украины будет преобразован в Новороссию

В Крыму считают, что юго-восток Украины будет преобразован в Новороссию - РИА Новости, 25.03.2022

В Крыму считают, что юго-восток Украины будет преобразован в Новороссию

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины может появиться новое государственное... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:20

2022-03-25T15:20

2022-03-25T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

новороссия

украина

республика крым

владимир константинов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что на месте нынешних областей юго-восточной части Украины может появиться новое государственное образование Новороссия."Думаю, организация жизни по старорусским лекалам – самая оптимальная форма. А это значит, что на политической карте должна появиться Новороссия, которая займет весь Юго-Восток бывшей Украины", - написал Константинов на странице "ВКонтакте".Центральная и западная части Украины, по его мнению, могли бы объединиться в Малороссию, которая при определенном статусе нейтральности и не вхождения в НАТО суверенно существовала бы в рамках достигнутого между Россией и Западом компромисса."Примерно так видится оптимальное политическое устройство будущей Украины, которая должна прийти на смену проекту, оказавшемуся замазанным нацизмом и потому потерявшему право на существование. Чтобы больше этот кризис никогда не повторился, и для России это больше никогда не несло никаких угроз", - подчеркнул глава парламента.По его мнению, Украины как государства в том виде, в котором оно существовало последние 30 лет, больше не должно быть. "Этот государственный проект принес нам угрозу не просто локального конфликта, а биологической и ядерной войны. Поэтому денацифицировать Украину и уйти — слишком опасно, возможен националистический рецидив", - считает Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220324/rubl-1779857687.html

https://ria.ru/20220201/oblasti-1770503000.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779917596.html

россия

новороссия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, новороссия, украина, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр