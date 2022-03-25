https://ria.ru/20220325/ukraina-1780077518.html

Премьер Польши рассказал о плане по поддержке Украины

Премьер Польши рассказал о плане по поддержке Украины - РИА Новости, 25.03.2022

Премьер Польши рассказал о плане по поддержке Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:02

2022-03-25T15:02

2022-03-25T15:02

в мире

санкции

россия

евросоюз

единая россия

swift

чехия

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из десяти пунктов по поддержке Украины", в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для граждан РФ и ввести санкции против членов "Единой России"."Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины, который остановит войну", - написал Моравецкий в статье для издания Politico.В частности, предлагается отключить все российские банки от системы SWIFT, "в противном случае российская экономика адаптируется к новым условиям за несколько недель".Политик предлагает закрыть доступ в порты для российских кораблей, а также въезд в Россию и выезд из нее для дорожного транспорта, ввести санкции против "всего бизнес-окружения" олигархов.Также предлагается "приостановить визы для всех граждан России, желающих попасть в ЕС". Моравецкий призвал ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", полностью запретить экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и в качестве последнего пункта исключить Россию из всех международных организаций.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, санкции, россия, евросоюз, единая россия, swift, чехия, сша, польша, украина, матеуш моравецкий, словения