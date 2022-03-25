https://ria.ru/20220325/ukraina-1780025692.html
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 25.03.2022
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник, сообщил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:57
2022-03-25T10:57
2022-03-25T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
украина
донецкая народная республика
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донбасс
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-25T10:57
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PT1M44S
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, игорь конашенков
10:57 25.03.2022 (обновлено: 13:51 25.03.2022)
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля
Российские военные уничтожили 1587 единиц украинской бронетехники с начала спецоперации