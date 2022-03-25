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ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780025692.html
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 25.03.2022
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник, сообщил... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:57
2022-03-25T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
украина
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Группировка ВС РФ развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась ещё на 4 км и освободила ещё 5 населенных пунктов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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безопасность, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, игорь конашенков
10:57 25.03.2022 (обновлено: 13:51 25.03.2022)
 
ВС России уничтожили 1587 единиц бронетехники на Украине с 24 февраля

Российские военные уничтожили 1587 единиц украинской бронетехники с начала спецоперации

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассИгорь Конашенков
 
 
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