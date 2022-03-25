https://ria.ru/20220325/ukraina-1780019894.html

В Чернигове сгорел архив Службы безопасности Украины

В Чернигове сгорел архив Службы безопасности Украины - РИА Новости, 25.03.2022

В Чернигове сгорел архив Службы безопасности Украины

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) сгорел в Чернигове, сообщил в пятницу глава государственной архивной службы Анатолий Хромов. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:33

2022-03-25T11:33

2022-03-25T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4ee2bc9242a57d441ecd85ff326b8ccd.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Архив Службы безопасности Украины (СБУ) сгорел в Чернигове, сообщил в пятницу глава государственной архивной службы Анатолий Хромов.Двадцать четвертого февраля, в день начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, местные СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники СБУ сжигали документы в центре Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/terakt-1779063133.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, признание днр и лнр в россии