https://ria.ru/20220325/ukraina-1780018499.html

МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР

МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.03.2022

МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР

Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:27

2022-03-25T11:27

2022-03-25T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией."Оценили ваше решение по признанию ДНР и ЛНР, будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что в целом это будет помогать стабилизировать обстановку на нашем общем геополитическом пространстве", - сказал Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/saakashvili-1779276609.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии