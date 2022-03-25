https://ria.ru/20220325/ukraina-1780018499.html
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.03.2022
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР
Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:27
2022-03-25T11:27
2022-03-25T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией."Оценили ваше решение по признанию ДНР и ЛНР, будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что в целом это будет помогать стабилизировать обстановку на нашем общем геополитическом пространстве", - сказал Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/saakashvili-1779276609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
11:27 25.03.2022 (обновлено: 13:16 25.03.2022)
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР
Глава МИД Лавров: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР