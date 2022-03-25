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МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780018499.html
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.03.2022
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР
Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:27
2022-03-25T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией."Оценили ваше решение по признанию ДНР и ЛНР, будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что в целом это будет помогать стабилизировать обстановку на нашем общем геополитическом пространстве", - сказал Лавров.
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в мире, признание днр и лнр в россии
11:27 25.03.2022 (обновлено: 13:16 25.03.2022)
 
МИД: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР

Глава МИД Лавров: Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи в Москве. 25 марта 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи в Москве. 25 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи в Москве. 25 марта 2022
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с ЛНР и ДНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
"Оценили ваше решение по признанию ДНР и ЛНР, будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что в целом это будет помогать стабилизировать обстановку на нашем общем геополитическом пространстве", - сказал Лавров.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 14:45В мире
Саакашвили раскрыл план по присоединению к Грузии Абхазии и Южной Осетии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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