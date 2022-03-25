11:21 25.03.2022 (обновлено: 11:52 25.03.2022)
Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin
CNN: Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ЗРК Stinger и комплексов Javelin
ПТРК Javelin во время учений
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.
В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.
Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.