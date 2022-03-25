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Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780016253.html
Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin
Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin - РИА Новости, 25.03.2022
Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin
Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:21
2022-03-25T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:21 25.03.2022 (обновлено: 11:52 25.03.2022)
 
Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin

CNN: Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ЗРК Stinger и комплексов Javelin

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxПТРК Javelin во время учений
ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
ПТРК Javelin во время учений
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.
В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.
Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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