https://ria.ru/20220325/ukraina-1780016253.html

Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin

Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin - РИА Новости, 25.03.2022

Украина попросила США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin

Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:21

2022-03-25T11:21

2022-03-25T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779916089.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии