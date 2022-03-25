https://ria.ru/20220325/ukraina-1780009315.html

Украина вместе с Россией будет строить общее будущее, заявил Нарышкин

Украина вместе с Россией будет строить общее будущее, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.03.2022

Украина вместе с Россией будет строить общее будущее, заявил Нарышкин

Украина, избавившись от бандеровщины и заокеанского гнета, будет строить вместе с Россией общее будущее, считает директор Службы внешней разведки РФ,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:53

2022-03-25T10:53

2022-03-25T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украина, избавившись от бандеровщины и заокеанского гнета, будет строить вместе с Россией общее будущее, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его мнению, историческое единство русского и украинского народов "не может быть разорвано самыми яростными, самыми ожесточенными усилиями наших врагов"."При всем засилье омерзительной бандеровщины, многолетнем запугивании и оболванивании людей на Украине остается множество талантливых мастеров словесности, сохранивших верные нравственные ориентиры", - отметил Нарышкин в пятницу в Москве на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения."Остаются ростки братской нам украинской культуры, которые еще взойдут, непременно взойдут и принесут богатый урожай, когда Украина, избавившись от заокеанского гнета, встанет плечом к плечу с Россией, преодолевая последствия нынешнего раскола, строя по-настоящему свободное, общее с нами историческое будущее", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778380303.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, ситуация в днр и лнр