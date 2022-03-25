https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984440.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 25.03.2022

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Донецк с утра пятницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:13

2022-03-25T08:13

2022-03-25T08:13

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

россия

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Донецк с утра пятницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным ведомства в Telegram-канале, обстрел велся по Петровскому району города в 07.25 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии