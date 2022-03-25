Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984440.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 25.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда
Донецк с утра пятницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:13
2022-03-25T08:13
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820326_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f2c48841243f35ed8ea68b8b7affe208.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Донецк с утра пятницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным ведомства в Telegram-канале, обстрел велся по Петровскому району города в 07.25 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220324/bayden-1779943999.html
донецкая народная республика
петровский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779820326_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_28b7363bfb676e7d9ad79d71070c6c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
08:13 25.03.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 122 мм

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеСнаряд
Снаряд - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Снаряд
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Донецк с утра пятницы подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпущено три боеприпаса, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным ведомства в Telegram-канале, обстрел велся по Петровскому району города в 07.25 (совпадает с мск). Украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 20:43
Байден допустил вмешательство НАТО в ситуацию на Украине
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала