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В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/uchebniki-1780075789.html
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс - РИА Новости, 25.03.2022
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что нуждающимся школам ЛНР и ДНР передадут российские учебники. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:53
2022-03-25T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
общество
образование - общество
россия
госдума рф
яна лантратова
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что нуждающимся школам ЛНР и ДНР передадут российские учебники.Как сообщила Лантратова, делегация в составе нескольких депутатов, а также сенатора находится в Донбассе с гуманитарной миссией. Согласно программе посещения республик, политики встретятся с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посетят больницы с военнослужащими, пункты приема беженцев."Нас попросили организовать доставку российских учебников в местные школы. Особый интерес есть к учебникам по истории. Будем помогать, отправим сколько необходимо", - подчеркнула она. Как отметила Лантратова, в республиках не хватает учебников по основным предметам, а в разные школы на один предмет в среднем требуется их по 20-30 штук. Сейчас между школами налажено взаимодействие - там, где есть излишки книг, они оперативно передаются нуждающимся, но дефицит книг все равно остается, добавила она.Вопрос системной помощи школам с учебниками парламентарий планирует поднять в Думе в рамках работы профильного комитета.
https://ria.ru/20220324/donbass-1779853804.html
https://ria.ru/20220223/shkolnik-1774508973.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, образование - общество, россия, госдума рф, яна лантратова, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование
14:53 25.03.2022 (обновлено: 15:06 25.03.2022)
 
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс

Депутат Госдумы Лантратова пообещала привезти российские учебники в школы ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговля учебниками
Торговля учебниками - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Торговля учебниками
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что нуждающимся школам ЛНР и ДНР передадут российские учебники.
Как сообщила Лантратова, делегация в составе нескольких депутатов, а также сенатора находится в Донбассе с гуманитарной миссией. Согласно программе посещения республик, политики встретятся с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посетят больницы с военнослужащими, пункты приема беженцев.
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"Нас попросили организовать доставку российских учебников в местные школы. Особый интерес есть к учебникам по истории. Будем помогать, отправим сколько необходимо", - подчеркнула она. Как отметила Лантратова, в республиках не хватает учебников по основным предметам, а в разные школы на один предмет в среднем требуется их по 20-30 штук. Сейчас между школами налажено взаимодействие - там, где есть излишки книг, они оперативно передаются нуждающимся, но дефицит книг все равно остается, добавила она.
Вопрос системной помощи школам с учебниками парламентарий планирует поднять в Думе в рамках работы профильного комитета.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоОбразование - ОбществоРоссияГосдума РФЯна ЛантратоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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