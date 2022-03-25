https://ria.ru/20220325/uchebniki-1780075789.html
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс - РИА Новости, 25.03.2022
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что нуждающимся школам ЛНР и ДНР передадут российские учебники. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:53
2022-03-25T14:53
2022-03-25T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
общество
образование - общество
россия
госдума рф
яна лантратова
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что нуждающимся школам ЛНР и ДНР передадут российские учебники.Как сообщила Лантратова, делегация в составе нескольких депутатов, а также сенатора находится в Донбассе с гуманитарной миссией. Согласно программе посещения республик, политики встретятся с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посетят больницы с военнослужащими, пункты приема беженцев."Нас попросили организовать доставку российских учебников в местные школы. Особый интерес есть к учебникам по истории. Будем помогать, отправим сколько необходимо", - подчеркнула она. Как отметила Лантратова, в республиках не хватает учебников по основным предметам, а в разные школы на один предмет в среднем требуется их по 20-30 штук. Сейчас между школами налажено взаимодействие - там, где есть излишки книг, они оперативно передаются нуждающимся, но дефицит книг все равно остается, добавила она.Вопрос системной помощи школам с учебниками парламентарий планирует поднять в Думе в рамках работы профильного комитета.
https://ria.ru/20220324/donbass-1779853804.html
https://ria.ru/20220223/shkolnik-1774508973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, образование - общество, россия, госдума рф, яна лантратова, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, социальный навигатор, сн_образование
14:53 25.03.2022 (обновлено: 15:06 25.03.2022)
В Госдуме пообещали привезти российские учебники в Донбасс
Депутат Госдумы Лантратова пообещала привезти российские учебники в школы ДНР и ЛНР