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Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022
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Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:50
2022-03-25T23:50
экономика
цены на нефть
еврокомиссия
европейский совет
россия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки зрения влияния на стоимость газа и электроэнергии, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС."Европейский совет поручает Совету (стран ЕС - ред.) и Еврокомиссии в срочном порядке связаться с заинтересованными сторонами в (сфере - ред.) энергетики и обсудить, будут ли и каким-то образом краткосрочные варианты, представленные Комиссией, способствовать снижению цены на газ и устранению ее заразного влияния на рынки электроэнергии", - говорится в нем.Среди этих опций указаны, в частности, прямая поддержка потребителей за счёт ваучеров, налоговые льготы, госпомощь, ценовые ограничения.
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экономика, цены на нефть, еврокомиссия, европейский совет, россия
23:50 25.03.2022
 
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике

Власти Евросоюза обсудят с рынком ограничение цен в сфере энергетики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки зрения влияния на стоимость газа и электроэнергии, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС.
"Европейский совет поручает Совету (стран ЕС - ред.) и Еврокомиссии в срочном порядке связаться с заинтересованными сторонами в (сфере - ред.) энергетики и обсудить, будут ли и каким-то образом краткосрочные варианты, представленные Комиссией, способствовать снижению цены на газ и устранению ее заразного влияния на рынки электроэнергии", - говорится в нем.
Среди этих опций указаны, в частности, прямая поддержка потребителей за счёт ваучеров, налоговые льготы, госпомощь, ценовые ограничения.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕврокомиссияЕвропейский советРоссия
 
 
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