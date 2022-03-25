https://ria.ru/20220325/tseny-1780185605.html
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T23:50
2022-03-25T23:50
2022-03-25T23:50
экономика
цены на нефть
еврокомиссия
европейский совет
россия
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки зрения влияния на стоимость газа и электроэнергии, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС."Европейский совет поручает Совету (стран ЕС - ред.) и Еврокомиссии в срочном порядке связаться с заинтересованными сторонами в (сфере - ред.) энергетики и обсудить, будут ли и каким-то образом краткосрочные варианты, представленные Комиссией, способствовать снижению цены на газ и устранению ее заразного влияния на рынки электроэнергии", - говорится в нем.Среди этих опций указаны, в частности, прямая поддержка потребителей за счёт ваучеров, налоговые льготы, госпомощь, ценовые ограничения.
https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, еврокомиссия, европейский совет, россия
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Власти Евросоюза обсудят с рынком ограничение цен в сфере энергетики