https://ria.ru/20220325/tseny-1780185605.html

Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике

Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике - РИА Новости, 25.03.2022

Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике

Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T23:50

2022-03-25T23:50

2022-03-25T23:50

экономика

цены на нефть

еврокомиссия

европейский совет

россия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза должны в срочном порядке обсудить с рынком перспективы ограничения цен, оказания государственной помощи, предоставления налоговых льгот с точки зрения влияния на стоимость газа и электроэнергии, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС."Европейский совет поручает Совету (стран ЕС - ред.) и Еврокомиссии в срочном порядке связаться с заинтересованными сторонами в (сфере - ред.) энергетики и обсудить, будут ли и каким-то образом краткосрочные варианты, представленные Комиссией, способствовать снижению цены на газ и устранению ее заразного влияния на рынки электроэнергии", - говорится в нем.Среди этих опций указаны, в частности, прямая поддержка потребителей за счёт ваучеров, налоговые льготы, госпомощь, ценовые ограничения.

https://ria.ru/20220325/makron-1780180306.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, цены на нефть, еврокомиссия, европейский совет, россия