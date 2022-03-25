https://ria.ru/20220325/tseny-1779973095.html

ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка

ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка - РИА Новости, 25.03.2022

ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:45

2022-03-25T02:45

2022-03-25T05:09

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

денис кравченко

борис грызлов

москва

общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее законодательство, но и других участников рынка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.Подчеркивается, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет."Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко", — добавляется в сообщении.Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов Воронежское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО "Агроторг" ("Пятерочка") и АО "Тандер" ("Магнит").

https://ria.ru/20220323/bumaga-1779570437.html

россия

москва

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Никита Стома

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис кравченко, борис грызлов, москва, общество