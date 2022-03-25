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ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка - РИА Новости, 25.03.2022
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ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка
ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка - РИА Новости, 25.03.2022
ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка
Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:45
2022-03-25T05:09
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
денис кравченко
борис грызлов
москва
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее законодательство, но и других участников рынка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.Подчеркивается, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет."Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко", — добавляется в сообщении.Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов Воронежское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО "Агроторг" ("Пятерочка") и АО "Тандер" ("Магнит").
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), денис кравченко, борис грызлов, москва, общество
02:45 25.03.2022 (обновлено: 05:09 25.03.2022)
 
ФАС предложила наказывать за завышение цен всех участников рынка

"Известия": ФАС обсуждает возможность наказывать за завышение цен всех участников рынка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее законодательство, но и других участников рынка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"Ведомство рассматривает возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет.
"Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко", — добавляется в сообщении.
Ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов Воронежское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО "Агроторг" ("Пятерочка") и АО "Тандер" ("Магнит").
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