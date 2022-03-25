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Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов" - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов" - РИА Новости, 25.03.2022
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
javelin (птрк)
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все захваченное Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается народным республикам. Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение", - сказал он.
https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, россия, javelin (птрк), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
16:37 25.03.2022
 
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"

Россия передала ДНР и ЛНР 113 захваченных у Украины бронемашин и 138 "Джавелинов"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские десантники демонстрируют переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, захваченные в бою против украинских военнослужащих на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Все захваченное Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается народным республикам. Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияJavelin (ПТРК)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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