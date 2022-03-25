https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов" - РИА Новости, 25.03.2022
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
2022-03-25T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
javelin (птрк)
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778315928_0:0:1829:1029_1920x0_80_0_0_b2ab31e30fcc9b34c09d6269c2e66157.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все захваченное Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается народным республикам. Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение", - сказал он.
https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778315928_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_17a10d6b149e510fee877000080760bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, javelin (птрк), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"
Россия передала ДНР и ЛНР 113 захваченных у Украины бронемашин и 138 "Джавелинов"