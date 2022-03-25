https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html

Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"

Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов" - РИА Новости, 25.03.2022

Россия передала Донбассу 113 трофейных бронемашин и 138 "Джавелинов"

Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:37

2022-03-25T16:37

2022-03-25T16:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

javelin (птрк)

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская армия передала ДНР и ЛНР трофейное оружие, захваченное у украинских войск, в том числе танки, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, заявил на брифинге первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской."Все захваченное Вооруженными силами Российской Федерации в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается народным республикам. Уже передано 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение", - сказал он.

https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, javelin (птрк), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр