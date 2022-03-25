https://ria.ru/20220325/triatlon-1780103386.html

В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону

В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону - РИА Новости, 25.03.2022

В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону

Всероссийские соревнования по триатлону пройдут в Липецкой области в конце августа, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:29

2022-03-25T16:29

2022-03-25T16:29

липецкая область

липецкая область

спорт

игорь артамонов

триатлон

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ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Всероссийские соревнования по триатлону пройдут в Липецкой области в конце августа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, организаторы подготовили два основных маршрута. Так 27 августа участники преодолеют спринт: 750 метров плавания, 20 километров – велогонки и пять километров бега. Также запланированы детские забеги на 500 метров и один километр, взрослый – на пять километров и забег безграничных возможностей "Mission Possible" на дистанцию 500 метров.День, 28 августа, станет днем состязания для более подготовленных спортсменов – триатлон на 113 километров. Предполагается и индивидуальное первенство и эстафета для команд. Для всех желающих подготовят концертно-развлекательную программу, проведут турниры по пляжному футболу и волейболу."Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220323/sportkompleks-1779650061.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, спорт, игорь артамонов, триатлон