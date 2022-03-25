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В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону - РИА Новости, 25.03.2022
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Липецкая область
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В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону
В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону - РИА Новости, 25.03.2022
В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону
Всероссийские соревнования по триатлону пройдут в Липецкой области в конце августа, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:29
2022-03-25T16:29
липецкая область
липецкая область
спорт
игорь артамонов
триатлон
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ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Всероссийские соревнования по триатлону пройдут в Липецкой области в конце августа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, организаторы подготовили два основных маршрута. Так 27 августа участники преодолеют спринт: 750 метров плавания, 20 километров – велогонки и пять километров бега. Также запланированы детские забеги на 500 метров и один километр, взрослый – на пять километров и забег безграничных возможностей "Mission Possible" на дистанцию 500 метров.День, 28 августа, станет днем состязания для более подготовленных спортсменов – триатлон на 113 километров. Предполагается и индивидуальное первенство и эстафета для команд. Для всех желающих подготовят концертно-развлекательную программу, проведут турниры по пляжному футболу и волейболу."Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", - сказал Артамонов.
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липецкая область, спорт, игорь артамонов, триатлон
16:29 25.03.2022
 

В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону

© Фото : Администрация города ЛипецкаВ Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону
В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Администрация города Липецка
В Липецкой области пройдут Всероссийские соревнования по триатлону
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Всероссийские соревнования по триатлону пройдут в Липецкой области в конце августа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, организаторы подготовили два основных маршрута. Так 27 августа участники преодолеют спринт: 750 метров плавания, 20 километров – велогонки и пять километров бега. Также запланированы детские забеги на 500 метров и один километр, взрослый – на пять километров и забег безграничных возможностей "Mission Possible" на дистанцию 500 метров.
День, 28 августа, станет днем состязания для более подготовленных спортсменов – триатлон на 113 километров. Предполагается и индивидуальное первенство и эстафета для команд. Для всех желающих подготовят концертно-развлекательную программу, проведут турниры по пляжному футболу и волейболу.
"Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", - сказал Артамонов.
Новый спорткомплекс открылся в Липецке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:21Липецкая область
Новый спорткомплекс открылся в Липецке
 
Липецкая областьЛипецкая областьСпортИгорь АртамоновТриатлон
 
 
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