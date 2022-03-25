https://ria.ru/20220325/telefon-1780058950.html

Эксперт рассказал, как улучшить сотовый сигнал

Эксперт рассказал, как улучшить сотовый сигнал - РИА Новости, 25.03.2022

Эксперт рассказал, как улучшить сотовый сигнал

Для улучшения сотового сигнала можно использовать домашний WiFi роутер или публичную точку доступа WiFi, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:04

2022-03-25T14:04

2022-03-25T14:04

технологии

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Для улучшения сотового сигнала можно использовать домашний WiFi роутер или публичную точку доступа WiFi, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайна" Алексей Верещагин."Международные разработчики (GSMA, 3GPP, ETSI и другие) создали стандарт сотовой связи, при соблюдении которого и наличии у оператора специального IMS-сервера сотовый телефон, поддерживающий WiFi, может совершать и принимать голосовые вызовы на частотах WiFi. При этом вместо классической базовой станции сотовой связи он использует ближайшую точку доступа WiFi", - сказал Верещагин. Такая технология называется VoWiFi.Беспроводное звено голосового вызова сотовой сети фактически подменяется радиосигналом WiFi. Далее этот вызов коммутируется уже через оставшиеся проводные системы оператора. Как отмечает эксперт, использоваться может как домашний или офисный WiFi роутер, так и публичная точка доступа, если абонент в ней авторизован.По словам Верещагина, к главным достоинствам технологии можно отнести доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где WiFi имеет высокое проникновение и достаточную величину интернет-канала, а доступность сотовой сети хуже. Кроме того, в роуминге абонент сможет звонить через WiFi по тарифам домашней сети.Для того, чтобы звонки по VoWifi стали доступны абоненту, необходимо иметь телефон с поддержкой как WiFi, так и технологии VoWiFi, самостоятельно включить функцию голосовых вызовов по WiFi в меню телефона и находиться в зоне покрытия WiFi сети и при этом плохой доступности сотовых сетей. Большинство телефонов отображают на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi, WiFiCall (возможны и другие варианты подобного оповещения) как до вызова, так и во время звонка.

https://ria.ru/20210616/messendzher-1737155480.html

https://ria.ru/20220212/volte-1772467624.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия