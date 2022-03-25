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Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи” - РИА Новости, 25.03.2022
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Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи”
Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи” - РИА Новости, 25.03.2022
Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи”
В Московском Театре на Юго-Западе 23 апреля состоится восстановление спектакля "Старые грехи" — это часть большой юбилейной программы, в которую входит... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:25
2022-03-25T12:25
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МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. В Московском Театре на Юго-Западе 23 апреля состоится восстановление спектакля "Старые грехи" — это часть большой юбилейной программы, в которую входит обращение к "юго-западной классике".Так, 6 декабря зритель увидел новую версию спектакля "На дне", а 18 февраля - культовый спектакль "Женитьба", который был поставлен исключительно на молодых артистов. А в апреле возвращаются на сцену "Старые грехи".Первыми исполнителями ролей были основатели театра: Виктор Авилов, Ольга Авилова (старшая), Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Михаил Трыков, Вячеслав Гришечкин."Мы с "Юго-Западом" решили просто собраться и повспоминать: пошалить, погрустить, повеселиться, поразмышлять, позадавать вопросы, показать, что умеем, как можем владеть голосом. Ведь просто поиграть на сцене – это каждый актер сможет, а ты попробуй еще и спеть, да так красиво, чтобы все ахнули! Петь будем вживую" - так говорит о своей задаче Олег Николаевич Леушин, художественный руководитель театра, который и занимается восстановлением спектаклей основателя театра Валерия Беляковича. "Я хочу поставить его на "среднее" возрастное поколение артистов. На сцену выйдут Сергей Бородинов, Денис Шалаев, Андрей Санников, Михаил Белякович, Денис Нагретдинов, Татьяна Городецкая. Еще будет хор: Леся Шестовская, Карина Дымонт, Максим Гигенин, Антон Белов. Все, кто в рассказах играет, тоже споют."Дата и время проведения мероприятия: 23.04, 18:00, г.Москва, проспект Вернадского, 125.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:25 25.03.2022

Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи”

© Фото : Пресс-служба Московского театра на Юго-ЗападеТеатр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи”
Театр на Юго-Западе в апреле покажет спектакль “Старые грехи” - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе
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МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. В Московском Театре на Юго-Западе 23 апреля состоится восстановление спектакля "Старые грехи" — это часть большой юбилейной программы, в которую входит обращение к "юго-западной классике".
Так, 6 декабря зритель увидел новую версию спектакля "На дне", а 18 февраля - культовый спектакль "Женитьба", который был поставлен исключительно на молодых артистов. А в апреле возвращаются на сцену "Старые грехи".
Первыми исполнителями ролей были основатели театра: Виктор Авилов, Ольга Авилова (старшая), Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Михаил Трыков, Вячеслав Гришечкин.
"Мы с "Юго-Западом" решили просто собраться и повспоминать: пошалить, погрустить, повеселиться, поразмышлять, позадавать вопросы, показать, что умеем, как можем владеть голосом. Ведь просто поиграть на сцене – это каждый актер сможет, а ты попробуй еще и спеть, да так красиво, чтобы все ахнули! Петь будем вживую" - так говорит о своей задаче Олег Николаевич Леушин, художественный руководитель театра, который и занимается восстановлением спектаклей основателя театра Валерия Беляковича. "Я хочу поставить его на "среднее" возрастное поколение артистов. На сцену выйдут Сергей Бородинов, Денис Шалаев, Андрей Санников, Михаил Белякович, Денис Нагретдинов, Татьяна Городецкая. Еще будет хор: Леся Шестовская, Карина Дымонт, Максим Гигенин, Антон Белов. Все, кто в рассказах играет, тоже споют."
Дата и время проведения мероприятия: 23.04, 18:00, г.Москва, проспект Вернадского, 125.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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