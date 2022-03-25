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Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены

Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены - РИА Новости, 25.03.2022

Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены

В ходе спецоперации уничтожено 1587 танков и бронированных машин ВСУ из 2416, бывших в их распоряжении по состоянию на 24 февраля, сообщил на брифинге начальник РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:04

2022-03-25T17:04

2022-03-25T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы украины

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генштаб вс россии

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации уничтожено 1587 танков и бронированных машин ВСУ из 2416, бывших в их распоряжении по состоянию на 24 февраля, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено - 1587 единиц; из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов – 636 единиц; из 535 РСЗО – 163; из 152-х самолетов – 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб вс россии