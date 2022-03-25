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Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены
Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены - РИА Новости, 25.03.2022
Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены
В ходе спецоперации уничтожено 1587 танков и бронированных машин ВСУ из 2416, бывших в их распоряжении по состоянию на 24 февраля, сообщил на брифинге начальник РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:04
2022-03-25T17:04
2022-03-25T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
россия
генштаб вс россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации уничтожено 1587 танков и бронированных машин ВСУ из 2416, бывших в их распоряжении по состоянию на 24 февраля, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской."Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено - 1587 единиц; из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов – 636 единиц; из 535 РСЗО – 163; из 152-х самолетов – 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, генштаб вс россии
Больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены
Генерал-полковник Рудской: больше половины танков и боевых машин ВСУ уничтожены
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В ходе спецоперации уничтожено 1587 танков и бронированных машин ВСУ из 2416, бывших в их распоряжении по состоянию на 24 февраля, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.
"Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено - 1587 единиц; из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов – 636 единиц; из 535 РСЗО – 163; из 152-х самолетов – 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения – 117", - заявил он.