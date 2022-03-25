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В Таиланде продлили оформление "ковидных" штампов

В Таиланде продлили оформление "ковидных" штампов - РИА Новости, 25.03.2022

В Таиланде продлили оформление "ковидных" штампов

В Таиланде из-за коронавируса продлили оформление специальных штампов до 24 мая, сообщает Генеральное консульство России в Пхукете в своем официальном... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:29

2022-03-25T12:29

2022-03-25T12:29

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Таиланде из-за коронавируса продлили оформление специальных штампов до 24 мая, сообщает Генеральное консульство России в Пхукете в своем официальном Телеграм-канале."В соответствии с распоряжением начальника Иммиграционного Бюро Королевской полиции Таиланда от 24 марта 2022 года № 0029.161/929 период оформления иностранным гражданам 60-дневных "ковидных" штампов (Covid Extension) продлен до 24 мая", – уточняют в дипмиссии.Там добавляют, что, согласно распоряжению такого рода, продление срока временного пребывания в Таиланде возможно получить только обладателям туристических виз, а также гражданам, прибывающим в рамках безвизового въезда.

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Лана Баева

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