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Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям - РИА Новости, 25.03.2022
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Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям
Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям - РИА Новости, 25.03.2022
Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям
Правительство РФ намерено в 2022 году кратно увеличить размер субсидий, предоставляемых российским IT-компаниям, правила их выдачи будут утверждены в ближайшее... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:35
2022-03-25T13:35
экономика
владимир путин
фонд "сколково"
правительство рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ намерено в 2022 году кратно увеличить размер субсидий, предоставляемых российским IT-компаниям, правила их выдачи будут утверждены в ближайшее время, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий."В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий. Вчера мы отнесли соответствующий проект в правительство. Рассчитываем, что в ближайшее время они будут подписаны. Помимо этого будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования к тем, что уже сейчас есть. Сейчас в бюджете совокупно предусмотрено более 7 миллиардов рублей на три института развития. И мы рассчитываем, что эти объёмы будут кратно увеличены уже в этом году", - сказал Паршин.По его словам, основным изменением будет корректировка пропорции софинансирования. "Если в предыдущий период у нас было 50 на 50. Компания должна была на каждый рубль государственный предоставить ещё свой. Сейчас пропорция будет изменена 20 на 80. 80% - гранатовое финансирование, 20% - собственные средства", - сказал Паршин.Он уточнил, что за последние два года Минцифры смогло построить достаточно эффективную систему грантовой поддержки. "У нас три института развития, которые предоставляют именно гранты. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий", - отметил Паршин.
https://ria.ru/20220325/it-spetsialisty-1780012028.html
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экономика, владимир путин, фонд "сколково", правительство рф
13:35 25.03.2022
 
Правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям

Замглавы Минцифры Паршин: правительство намерено увеличить субсидии IT-компаниям

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ намерено в 2022 году кратно увеличить размер субсидий, предоставляемых российским IT-компаниям, правила их выдачи будут утверждены в ближайшее время, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, по которому из федерального бюджета ежегодно будут выделяться бюджетные ассигнования на осуществление грантовой поддержки перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Медведев надеется, что большая часть IT-специалистов останется в России
"В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые зафиксируют правила предоставления субсидий. Вчера мы отнесли соответствующий проект в правительство. Рассчитываем, что в ближайшее время они будут подписаны. Помимо этого будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования к тем, что уже сейчас есть. Сейчас в бюджете совокупно предусмотрено более 7 миллиардов рублей на три института развития. И мы рассчитываем, что эти объёмы будут кратно увеличены уже в этом году", - сказал Паршин.
По его словам, основным изменением будет корректировка пропорции софинансирования. "Если в предыдущий период у нас было 50 на 50. Компания должна была на каждый рубль государственный предоставить ещё свой. Сейчас пропорция будет изменена 20 на 80. 80% - гранатовое финансирование, 20% - собственные средства", - сказал Паршин.
Он уточнил, что за последние два года Минцифры смогло построить достаточно эффективную систему грантовой поддержки. "У нас три института развития, которые предоставляют именно гранты. Это Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково" и Российский фонд развития информационных технологий", - отметил Паршин.
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 22:55
Российские маркетплейсы попросили распространить на них меры поддержки IT
 
ЭкономикаВладимир ПутинФонд "Сколково"Правительство РФ
 
 
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