https://ria.ru/20220325/strategiya-1779973842.html

СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию

СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию - РИА Новости, 25.03.2022

СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию

Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза, сообщает Рейтер. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T03:17

2022-03-25T03:17

2022-03-25T03:46

в мире

сша

пентагон

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза, сообщает Рейтер.В сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США утверждается, что "новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов".

https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

сша

россия

вашингтон

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, пентагон, россия, вашингтон