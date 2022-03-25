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СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию - РИА Новости, 25.03.2022
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СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию
СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию - РИА Новости, 25.03.2022
СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию
Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза, сообщает Рейтер. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T03:17
2022-03-25T03:46
в мире
сша
пентагон
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза, сообщает Рейтер.В сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США утверждается, что "новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов".
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в мире, сша, пентагон, россия, вашингтон
03:17 25.03.2022 (обновлено: 03:46 25.03.2022)
 
СМИ сообщило, как в новой стратегии Пентагона опишут Россию

Рейтер: новая стратегия Пентагона опишет Россию как острую, но не долгосрочную угрозу

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Россия в новой стратегии Пентагона будет описана как острая, но не долгосрочная угроза, сообщает Рейтер.
В сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного представителя оборонного ведомства США утверждается, что "новая стратегия Пентагона опишет Россию как "острую угрозу", но не ту, что может представлять долгосрочный системный вызов".
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