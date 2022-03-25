https://ria.ru/20220325/ssha-1780175402.html

США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности

США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности - РИА Новости, 25.03.2022

США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности

Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:59

2022-03-25T21:59

2022-03-25T21:59

в мире

лаборатория касперского

министерство внутренней безопасности сша

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что "продукты под брендом "Лаборатория Касперского" представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США". Кроме того, как утверждается, данная продукция "способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа".В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.

https://ria.ru/20220119/dannye-1768621276.html

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китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, лаборатория касперского, министерство внутренней безопасности сша, сша, китай