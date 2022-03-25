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США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности
США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности - РИА Новости, 25.03.2022
США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности
Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:59
2022-03-25T21:59
2022-03-25T21:59
в мире
лаборатория касперского
министерство внутренней безопасности сша
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны, говорится в обнародованном в пятницу заявлении ведомства.Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что "продукты под брендом "Лаборатория Касперского" представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США". Кроме того, как утверждается, данная продукция "способна представлять неприемлемый риск для национальной безопасности США и их народа".В обновленный перечень Федеральной комиссии связи также были добавлены два юридических лица из КНР.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаборатория касперского, министерство внутренней безопасности сша, сша, китай
США включили "Лабораторию Касперского" в список угрожающих нацбезопасности
США включили "Лабораторию Касперского" в список компаний, угрожающих нацбезопасности