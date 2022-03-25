США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт
Эксперт Батюк считает, что США стремятся максимально затянуть украинский конфликт
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжную войну на изнурение, на истощение. Это план США. И других планов для Украины у американцев нет. Все те грезы украинского президента о бесполетной зоне над Украиной - этого не будет, и об этом совершенно четко было заявлено в публичных выступлениях Байдена и на прошедшем саммите НАТО", - сказал Батюк, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".
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Он также указал, что все то оружие, которое американцы поставляют на Украину, предназначено для партизанской войны. "Все эти "Джавелины", "Стингеры" и легкое стрелковое оружие - это то, что американцы и их союзники поставляли на Украину с 2014 года. Никаких тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии, ракет, танков, самолетов за эти годы поставлено на Украину не было. Сейчас это невозможно чисто по логистическим причинам", - заключил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.