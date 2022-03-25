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США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ssha-1780109090.html
США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт
США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022
США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт
Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:30
2022-03-25T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
вооруженные силы рф
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжную войну на изнурение, на истощение. Это план США. И других планов для Украины у американцев нет. Все те грезы украинского президента о бесполетной зоне над Украиной - этого не будет, и об этом совершенно четко было заявлено в публичных выступлениях Байдена и на прошедшем саммите НАТО", - сказал Батюк, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".Он также указал, что все то оружие, которое американцы поставляют на Украину, предназначено для партизанской войны. "Все эти "Джавелины", "Стингеры" и легкое стрелковое оружие - это то, что американцы и их союзники поставляли на Украину с 2014 года. Никаких тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии, ракет, танков, самолетов за эти годы поставлено на Украину не было. Сейчас это невозможно чисто по логистическим причинам", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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сша, россия, вооруженные силы рф, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
16:30 25.03.2022
 
США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт

Эксперт Батюк считает, что США стремятся максимально затянуть украинский конфликт

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжную войну на изнурение, на истощение. Это план США. И других планов для Украины у американцев нет. Все те грезы украинского президента о бесполетной зоне над Украиной - этого не будет, и об этом совершенно четко было заявлено в публичных выступлениях Байдена и на прошедшем саммите НАТО", - сказал Батюк, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Он также указал, что все то оружие, которое американцы поставляют на Украину, предназначено для партизанской войны. "Все эти "Джавелины", "Стингеры" и легкое стрелковое оружие - это то, что американцы и их союзники поставляли на Украину с 2014 года. Никаких тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии, ракет, танков, самолетов за эти годы поставлено на Украину не было. Сейчас это невозможно чисто по логистическим причинам", - заключил эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияВооруженные силы РФУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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