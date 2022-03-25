https://ria.ru/20220325/ssha-1780109090.html

США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт

США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 25.03.2022

США стремятся максимально затянуть украинский конфликт, считает эксперт

Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:30

2022-03-25T16:30

2022-03-25T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

сша

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украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжные военные действия, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Американцы стремятся "афганизировать" украинский конфликт, заставить Россию вести затяжную войну на изнурение, на истощение. Это план США. И других планов для Украины у американцев нет. Все те грезы украинского президента о бесполетной зоне над Украиной - этого не будет, и об этом совершенно четко было заявлено в публичных выступлениях Байдена и на прошедшем саммите НАТО", - сказал Батюк, выступая на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".Он также указал, что все то оружие, которое американцы поставляют на Украину, предназначено для партизанской войны. "Все эти "Джавелины", "Стингеры" и легкое стрелковое оружие - это то, что американцы и их союзники поставляли на Украину с 2014 года. Никаких тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии, ракет, танков, самолетов за эти годы поставлено на Украину не было. Сейчас это невозможно чисто по логистическим причинам", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, вооруженные силы рф, украина, в мире, ситуация в днр и лнр