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США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов, заявил Медведев

США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2022

США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов, заявил Медведев

США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов, есть Китай, Россия и Индия, однополярному миру пришёл конец, и американцы больше не являются хозяевами планеты... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:06

2022-03-25T10:06

2022-03-25T10:30

россия

ирак

югославия

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США ошибаются, думая, что у них нет конкурентов, есть Китай, Россия и Индия, однополярному миру пришёл конец, и американцы больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости."То, как себя ведут Соединённые Штаты Америки в мире, объясняется тем, что они в какой-то момент посчитали, что у них нет больше никаких конкурентов. Но они ошибаются, потому что жизнь не стоит на месте, происходит развитие международных отношений, страны растут, развиваются", - заявил Медведев в ответ на вопрос о реакции на действия России на Украине.По его словам, очевидно, что новые полюса в международных отношениях будут формироваться."Есть Китайская Народная Республика, есть Индия, есть, наконец, Российская Федерация. Поэтому однополярному миру пришёл конец. Соединённые Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля", - подчеркнул зампред Совбеза.По словам Медведева, США воспринимают себя вне контекста международного права. Он отметил, что США после распада СССР "посчитали себя победителями и единственными бенефициарами" этого."И поэтому они себя соответствующим образом ведут: они считают, что неподсудны никому, но они вправе всех судить, они вправе принимать решения, они вправе делать всё что угодно", - сказал Медведев.Он пояснил, что этому есть объяснение: США - экономически сильная страна, которая выпускает основную резервную валюту," делает это с большой радостью, постоянно увеличивая внутренний долг"."По сути, кредиторами Соединённых Штатов Америки в этом смысле является весь мир. Весь мир может страдать, погружаться в кризисы, а американцы печатают доллары. Поэтому и в этом плане сейчас они ощущают свою полную безнаказанность. Ровно поэтому те действия, которые предпринимают США где бы это ни было ‒ Афганистан, Ирак, Вьетнам несколько десятилетий назад, – не получают никакой международно-правовой оценки", - заявил зампред Совбеза.Он напомнил, что в результате деятельности американцев на территории Вьетнама практически на протяжении всех 1960-х годов погибли в общей сложности более миллиона вьетнамцев."После того как Советский Союз исчез с карты мира, Варшавский договор распался, они абсолютно распоясались, они считают, что могут делать всё что угодно. Примером тому является Югославия. Что там происходило? Там, по сути, происходило попрание любых норм международного права с использованием, кстати сказать, вооружённых сил различных стран и боеприпасов, включая, как известно, боеприпасы с обеднённым ураном", - рассказал Медведев.Он отметил, что эти действия США также не получили никакой оценки."Они посчитали, что могут это делать, нашли повод, причину, для того чтобы таким образом действовать, и всё. Сейчас на уровне отдельных европейских руководителей говорят: "Ну да, может, немножко погорячились". Вот тебе и вся история", - заявил он.

https://ria.ru/20220324/bayden-1779964283.html

https://ria.ru/20220324/ssha-1779903870.html

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779909693.html

россия

ирак

югославия

сша

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Медведев: "Однополярному миру пришел конец" США больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости и RT, в котором дал оценку действиям западных стран в адрес России в контексте ситуации на Украине. "Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — заявил он. 2022-03-25T10:06 true PT4M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ирак, югославия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев, сша