https://ria.ru/20220325/spisok-1780169714.html

В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии

В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии - РИА Новости, 25.03.2022

В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии

Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли - заочной и вечерней формы - прозвучала на заседании... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:44

2022-03-25T20:44

2022-03-25T20:50

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли - заочной и вечерней формы - прозвучала на заседании Минцифры РФ, сообщило РИА Новости министерство.Там же отмечается, что ведомство оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке. "Среди критериев могут быть: возраст, заработная плата и другие. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам в возрасте от 22 до 40 лет", - поясняется в сообщении.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220325/it-1780121204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия