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В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии - РИА Новости, 25.03.2022
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В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии
В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии - РИА Новости, 25.03.2022
В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии
Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли - заочной и вечерней формы - прозвучала на заседании... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:44
2022-03-25T20:50
общество
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли - заочной и вечерней формы - прозвучала на заседании Минцифры РФ, сообщило РИА Новости министерство.Там же отмечается, что ведомство оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке. "Среди критериев могут быть: возраст, заработная плата и другие. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам в возрасте от 22 до 40 лет", - поясняется в сообщении.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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общество, россия
20:44 25.03.2022 (обновлено: 20:50 25.03.2022)
 
В Минцифры рассказали, каким IT-cпециалистам полагается отсрочка от армии

Минцифры: список IT-специалистов, которые получат отсрочку от армии, может быть расширен

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Идея расширить список IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии, студентами из отрасли - заочной и вечерней формы - прозвучала на заседании Минцифры РФ, сообщило РИА Новости министерство.
"По итогам совещания было предложено расширить перечень IT-специалистов, которым предоставляется отсрочка от армии. Такая мера поддержки может затронуть студентов вечерней и заочной форм обучения по направлению IT", - говорится в сообщении по итогам регулярного совещания главы Минцифры РФ Максута Шадаева с IT-отраслью.
Там же отмечается, что ведомство оперативно готовит проект постановления по льготной ипотеке. "Среди критериев могут быть: возраст, заработная плата и другие. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам в возрасте от 22 до 40 лет", - поясняется в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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