https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780174839.html

День 30-й: задачи первого этапа операции выполнены, переговоры затягиваются

День 30-й: задачи первого этапа операции выполнены, переговоры затягиваются - РИА Новости, 25.03.2022

День 30-й: задачи первого этапа операции выполнены, переговоры затягиваются

Минобороны РФ отчиталось о ходе операции за месяц с момента ее начала: основные задачи первого этапа выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:56

2022-03-25T21:56

2022-03-25T21:56

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей рудской

владимир мединский

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минобороны РФ отчиталось о ходе операции за месяц с момента ее начала: основные задачи первого этапа выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен. Практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны, перестали существовать ВМС страны.В российском Генштабе в свою очередь сообщили об освобождении почти всей территории ЛНР и больше половины ДНР, а также о блокировании Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Николаева. Под контролем российских военных находится Херсонская область и большая часть Запорожской.Тем временем переговоры между российской и украинской делегацией продолжаются, но, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Украина стремится затянуть переговоры, полагая, что время работает на них.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ход операцииОсновные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал Украины существенно снижен, что позволяет, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса, заявил в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Рудской.Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей, сообщил он.Украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны практически полностью уничтожены в результате российской спецоперации, перестали существовать и военно-морские силы. Также уничтожены арсеналы, где хранилось до 70% запасов военной техники Украины, организованных резервов у украинской армии не осталось. Российская армия поразила 30 украинских оборонных предприятий, на которых ремонтировалась техника войск.Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2416 танков и других боевых бронемашин уничтожено более половины, из 1509 орудий и минометов – 636, из 535 РСЗО – 163; из 152 самолетов – 112, из 149 вертолетов - 75, из 36 "Байрактаров ТБ2" - 35, из 180 С-300 и "Бук М1" – 148.Потери украинских войск за месяц с начала операции составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные, потери восполняются за счет мобилизованных и территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки.Минобороны сообщило о потерях в российской армии: 1351 российский военный погиб, почти 4 тысячи ранены.Военная спецоперация России на Украине будет выполнена до конца, подытожил Рудской.Минобороны сообщило о планах КиеваМинобороны России заявило о перехвате российскими военными шифротелеграммы с секретным приказом командующего нацгвардией Украины Балана от 22 января с планом подготовки к наступлению в Донбассе - подготовку планировалось завершить до 28 февраля, чтобы в марте приступить к выполнению боевых задач. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.Киев в феврале начал большую артподготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки при поддержке авиации и ракетных комплексов, заявил Конашенков. По его словам, военная спецоперация на Украине помогла сорвать запланированное на март масштабное наступление украинских войск на республики Донбасса и спасти десятки тысяч жизней - или даже сотни тысяч.В свою очередь Рудской заявил, что ВСУ готовились к операции по взятию под контроль ДНР и ЛНР, помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь. Он пояснил, что для такой помощи были возможны два варианта действий. Можно было ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. В таком случае, по его словам, Россия столкнулась бы с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединенных сил.Топтание на местеПереговоры России и Украины шли всю неделю в режиме ВКС и продолжатся в субботу, сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, стороны сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, подчеркнул он. Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами.Мединский также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед": по принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет, считает он.Он также подчеркнул, что российская сторона настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще жизненно важные для РФ позиции, заключение договора с Киевом без демилитаризации, денацификации, признания Крыма и Донбасса маловероятно.В свою очередь, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО", указал он, отметив, что это вполне объяснимая позиция.

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https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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