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Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780125063.html
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации
С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:20
2022-03-25T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге."В условиях жёсткого противодействия официальных властей Украины с начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 419 тысяч 736 человек, из которых 88 тысяч 373 ребенка", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ за это время пересекли 49 362 единицы личного автомобильного транспорта, сообщил он."Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации девяти тысячам обратившимся за помощью иностранным гражданам", - отметил Мизинцев.
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луганская народная республика
украина
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
17:20 25.03.2022
 
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации

Мизинцев: почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецкой народной республики
Жители Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жители Донецкой народной республики
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.
"В условиях жёсткого противодействия официальных властей Украины с начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 419 тысяч 736 человек, из которых 88 тысяч 373 ребенка", - сказал Мизинцев.
Государственную границу РФ за это время пересекли 49 362 единицы личного автомобильного транспорта, сообщил он.
"Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации девяти тысячам обратившимся за помощью иностранным гражданам", - отметил Мизинцев.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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