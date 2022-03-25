https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780125063.html
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации
С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:20
2022-03-25T17:20
2022-03-25T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге."В условиях жёсткого противодействия официальных властей Украины с начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 419 тысяч 736 человек, из которых 88 тысяч 373 ребенка", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ за это время пересекли 49 362 единицы личного автомобильного транспорта, сообщил он."Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации девяти тысячам обратившимся за помощью иностранным гражданам", - отметил Мизинцев.
россия
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации
Мизинцев: почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации на Украине