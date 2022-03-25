https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780125063.html

Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации

Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации - РИА Новости, 25.03.2022

Почти 420 тысяч человек эвакуировали в Россию с начала спецоперации

С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:20

2022-03-25T17:20

2022-03-25T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы почти 420 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге."В условиях жёсткого противодействия официальных властей Украины с начала проведения специальной военной операции из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 419 тысяч 736 человек, из которых 88 тысяч 373 ребенка", - сказал Мизинцев.Государственную границу РФ за это время пересекли 49 362 единицы личного автомобильного транспорта, сообщил он."Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации девяти тысячам обратившимся за помощью иностранным гражданам", - отметил Мизинцев.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев