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Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780114034.html
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану
Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."С 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану", - сказал Конашенков.
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украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
16:42 25.03.2022 (обновлено: 16:43 25.03.2022)
 
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану

Минобороны заявило, что спецоперация на Украине проводится строго по утвержденному плану

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"С 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану", - сказал Конашенков.
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