https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780114034.html

Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану

Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану - РИА Новости, 25.03.2022

Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану

Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:42

2022-03-25T16:42

2022-03-25T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."С 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр