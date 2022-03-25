https://ria.ru/20220325/spetsoperatsiya-1780114034.html
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану - РИА Новости, 25.03.2022
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану
Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:42
2022-03-25T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779935379_0:250:3197:2048_1920x0_80_0_0_7ce54500284ce80eea091c12cc5b9940.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."С 24 февраля 2022 года российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции на Украине. Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779935379_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_9d6cec96e6b80531adc4f768082a97ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
16:42 25.03.2022 (обновлено: 16:43 25.03.2022)
Минобороны: спецоперация на Украине проводится по утвержденному плану
Минобороны заявило, что спецоперация на Украине проводится строго по утвержденному плану